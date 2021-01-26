Студенты Мурманской области смогут получить гранты на воплощение творческих идей

Заполярные студенты смогут получить финансирование на реализацию своих творческих проектов. Об этом сообщил губернатор Андрей Чибис по итогам вчерашнего визита в Мурманский арктический государственный университет по случаю Дня российского студенчества.

В МАГУ Андрей Чибис посетил керамическую мастерскую. В учебной аудитории студенты-дизайнеры создают городские арт-объекты. Так, авторы одного из проектов предложили установить на территории мурманского океанариума бетонную скульптуру тюленя. В университете также разработали дизайн сервисных люков для столицы Арктики, что, по мнению творческой группы, улучшит облик города и привлечет туристов. Глава региона высоко оценил креативные идеи современной молодежи, отметив, что лучшие проекты удастся воплотить в жизнь.

«У студентов МАГУ гигантский потенциал, наша общая задача их поддержать. Часть студенческих проектов по благоустройству будут отобраны вместе с Центром городского развития Мурманской области. В текущем году постараемся их внедрить в реальную городскую среду Мурманска. Также договорились, что увеличим грантовую поддержку на реализацию творческих инициатив студентов», – сказал глава региона, поручив коллегам детально проработать этот вопрос.

Во время посещения университета губернатор также пообщался со студентами-медиками. Обучение по специальности «Лечебное дело» ведется в МАГУ с сентября 2019 года. Новое направление подготовки врачей было создано из-за нехватки медицинских специалистов. Оказалось, что многие из присутствующих на встрече уже работают фельдшерами в «ковидных» бригадах скорой помощи, в колл-центрах городских поликлиник и волонтерами. Среди поднятых тем – необходимость закупки медицинских тренажеров для отработки хирургических навыков, отсутствие возможности получения субсидии на приобретение жилья молодым специалистам поликлиник.

Андрей Чибис поблагодарил студентов-медиков за открытый разговор и неоценимый вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, сообщает региональное Министерство информационной политики.