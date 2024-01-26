Студенты Мурманской области встретились с путешественником Богданом Булычевым

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в Мурманском арктическом университете в рамках губернаторского проекта «Арктический диалог» состоялась встреча студентов региона с путешественником и видеоблогером Богданом Булычевым.

В диалоге, который состоялся в День студентов – 25 января, приняли участие порядка 100 студентов областных учебных заведений. Также задать свой вопрос могли ребята из муниципалитетов области – в режиме ВКС к диалогу они подключились в молодёжных пространствах «СОПКИ» и колледжах региона.

Путешественник ответил на вопросы о своей деятельности, поделился личными переживаниями и показал яркие кадры из экспедиций.

Отдельной темой обсуждения стал проект «Россия 360». Команда Богдана Булычева планирует первыми в истории проехать 33 тысячи километров на колёсной технике отечественного производства – автомобилях, квадроциклах и вездеходах. Маршрут проложен вдоль сухопутных границ России через 58 регионов, по побережью 13 морей и 2 океанов. В случае успеха команда экспедиции установит мировой рекорд и рекорд России.

«Мы решили проехать вдоль сухопутной границы нашей страны и вернуться в Мурманск. Основная цель – показать наш путь, рассказать про людей, про уникальные места и объекты, которые построены в современной России. Нам есть чем гордиться!», – сказал Богдан Булычев и добавил, что является владельцем эксклюзивной, российской техники, и вся экипировка на нём тоже отечественного производства.

Как сообщает комитет молодёжной политики Мурманской области, «Арктический диалог» – это дискуссионная площадка, которая даёт возможность заполярной молодёжи в неформальной обстановке обсудить интересующие вопросы с гостем проекта лично, либо по видеосвязи.

Гостем «Арктического диалога» неоднократно становился губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Также участниками диалога с молодёжью были тележурналист Андрей Малахов, помощник Президента России Максим Орешкин, государственный деятель и профессор ВШЭ Кирилл Андросов и другие.

Фото: https://gov-murman.ru