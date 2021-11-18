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Мурманская область. Арктика (16+)18.11.21 12:00

Студенты Мурманской области вышли в финал Всероссийского конкурса «Твой Ход»

Во всех федеральных округах страны завершились полуфиналы Всероссийского конкурса «Твой Ход» президентской платформы «Россия – страна возможностей». В общей сложности в них приняло участие 10 тысяч студентов. В финал конкурса вышла 1000 человек из 76 регионов России, в их числе четыре представителя Мурманской области. С 27 по 29 ноября 2021 года в Сочи они будут претендовать на главные награды «Твоего Хода».

Полуфиналы Всероссийского конкурса «Твой Ход» прошли во всех федеральных округах страны. Их принимали Томская (СФО), Калининградская (СЗФО), Ростовская (ЮФО), Белгородская (ЦФО) и Челябинская области (УФО), Республика Татарстан (ПФО), Ставропольский (СКФО), Хабаровский и Приморский края (ДФО). В общей сложности окружные полуфиналы собрали 10 тысяч человек.

На финал Всероссийского конкурса «Твой Ход» в Сочи отправятся студенты из 76 регионов России, в том числе четыре представителя Мурманской области. Это Ирина Егорова из Мурманского государственного технического университета, Даниил Попов, Альбина Щетинская и Артемий Брагин из Мурманского арктического государственного университета.

На полуфинале Всероссийского конкурса «Твой Ход» студенты участвовали в деловых играх. Сначала с помощью специалистов ребята определяли роли, которые им предпочтительнее выполнять в коллективах, затем решали в группах поставленные задачи. За их работой наблюдали фасилитаторы: психологи, инструкторы, тренеры по обучению. Они оценивали то, как студенты проявили себя в групповых ролях, а также их поведенческую гибкость и открытость к новой информации. Каждый участник получил соответствующие баллы, которые выставлялись по модели, созданной на принципах российского стандарта оценивания и с использованием международных инструментов. По итогам всех полуфиналов составлен общий рейтинг участников. Первая 1 000 ребят, набравшая наибольшее количество баллов, получила путевки в финал. Свои результаты конкурсанты могут узнать на платформе твойход.онлайн.

«Твой Ход» – это не предметная олимпиада, как мы привыкли, а конкурс по развитию навыков, которые пригодятся молодым ребятам в их взрослой жизни. Это не система тестирования или определение лучшего по профессии, а оценка жизненной позиции, интересов студентов, их социальной активности в своих университетах. Это поиск новых талантов в самых разных областях, экосистема для активных и неравнодушных ребят. В свой дебютный год «Твой Ход» стал одним из самых массовых проектов нашей платформы. В финале встретится 1000 лучших участников, которым предстоит показать, насколько они готовы менять среду вокруг себя, развивать свои сообщества и университеты», – сообщил заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Антон Сериков.

Финал Всероссийского студенческого конкурса «Твой Ход» пройдёт 27-29 ноября 2021 года в парке науки и искусства «Сириус» в Сочи. По его итогам будут названы 200 победителей, которые получат премии в размере 1 млн рублей. Эти средства можно будет направить на обучение, запуск стартапа или улучшение жилищных условий.

Многие активные участники конкурса «Твой Ход» будут приглашены на стажировки в крупнейшие компании России: ГМК «Норильский никель», ГК «Росатом», ОАО «РЖД».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Всероссийский студенческий конкурс «Твой Ход» проходит в стране впервые. Его организаторами выступают АНО «Россия – страна возможностей», Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и Национальная лига студенческих клубов при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

Всего заявки на участие в конкурсе подали более 560 тысяч студентов образовательных организаций высшего образования со всей страны.

Комментарии

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Последние комментарии

Игорь
07.11.21 09:13
Да, без пояснений понять значение этого арт-объекта довольно сложно. Надеюсь, что брёвна пропитали противопожарным составом, а то некоторые молодые люди подумают, что это заготовка под костёр.
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Николай
02.11.21 22:46
А где эти участки? *** Перечень участков можно посмотреть на сайте Мурманскстата: https://murmanskstat.gks.ru/folder/138886 Редакция.
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макс
27.10.21 00:49
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