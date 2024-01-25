Чередой праздничных мероприятий в Мурманске отметят День российского студенчестваПлюсы аренды студии в Казани
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Мурманская область. Арктика (16+)25.01.24 13:50

Студенты охотно приходят на стажировку и практику в торговый порт

Сегодня в России отмечается День российского студенчества. Праздник был установлен в соответствии с указом президента РФ от 25 января 2005 года. С учётом того, что подавляющее число россиян прошли обучение в высших и средних учебных заведениях, это праздник практически всех россиян. Не случайно День российского студенчества является одной из памятных дат России.

Отметим, что помимо студенческого периода жизни большинства работников Мурманского морского торгового порта НТК, в настоящий момент на стажерских должностях на предприятии трудятся 11 студентов: 3 из высших и 8 из средних учебных заведений.

«Студенты охотно приходят к нам в порт на стажировку и практику. Например, завтра к нам на собеседование придут восемь стажеров-электриков и столько же стажеров-слесарей. А ещё ведутся переговоры со столярами и плотниками об их трудоустройстве уже на штатные должности», - рассказала начальник отдела по оценке и развитию персонала ММТП Мария Пономарева.

Мурманские портовик поздравляют студентов с праздником, желают успехов в учебе и работе и в поиске своего жизненного пути!

 

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457254249%2Falbum-149919532_00%2Frev

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