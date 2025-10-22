Студенты-отличники Мурманского арктического университета совершили 3-дневную экскурсионную поездку по Кольскому полуострову

Благодаря поддержке и по инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, студенты Мурманского арктического университета, успешно завершившие первый год обучения с отличными результатами, совершили трёхдневную экскурсионную поездку по знаковым местам Заполярья.

В первый день программы ребята побывали на атомном ледоколе «Ленин» и других туристических объектах, познакомились с историей освоения Севера, традициями региона и его туристическим потенциалом. В ходе поездки студенты попробовали блюда арктической кухни, ставшие гастрономическим символом региона, а завершением дня стала удачная охота на северное сияние, оставившая у ребят яркие впечатления.

Во время второго дня студенты посетили мемориальный комплекс «Долина Славы» и музей «Титовский рубеж», посвящённый героическим событиям Великой Отечественной войны в Заполярье. Участники почтили память защитников Кольского полуострова, прошли по тропам, где проходили сражения, увидели сохранившиеся траншеи и реконструированные укрепления времён войны. Также группа посетила водопад на реке Титовка – одно из самых живописных природных мест Мурманской области.

Заключительный день экскурсии прошёл на Кольской ветряной электростанции и в природном парке «Териберка». Студенты познакомились с современными технологиями в сфере возобновляемой энергетики, узнали, что Мурманская область занимает лидирующее положение в России по производству электроэнергии, и побывали внутри ветрогенератора.

Студенты МАУ выразили благодарность главе региона Андрею Чибису за предоставленную возможность ближе познакомиться с его историей Кольского Заполярья, природой и ведущими предприятиями.

Как отмечает региональное Министерство образования и наук, строительство кампуса мирового уровня Мурманского арктического университета – один из приоритетных проектов развития Мурманской области, который реализуется по инициативе губернатора Андрея Чибиса, по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети». Кампус станет основой для подготовки специалистов по трём ключевым направлениям: «Северный морской путь», «Минеральные ресурсы Арктики», «Арктические биоресурсы и биотехнологии».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/555563/#&gid=1&pid=8