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Мурманская область. Арктика (16+)14.12.20 13:00

Студенты-педагоги МАГУ помогут детям врачей, работающих в «красной зоне»

Студенты Мурманского арктического государственного университета окажут помощь детям врачей, которые работают с больными COVID-19. Сегодня губернатор Андрей Чибис на оперативном совещании сообщил о старте акции «Волонтеры-педагоги – детям медиков».

«Студенты МАГУ поддержали инициативу областного Единого волонтёрского центра и в период пандемии будут помогать медикам, которым не с кем оставить детей. Знаю, что врачи патронажных бригад, работающие с пациентами с коронавирусом, и врачи стационаров испытывают в этом необходимость. Акция стартует сегодня в Мурманске», – сказал губернатор, секретарь Мурманского регионального отделения партии «Единая Россия» Андрей Чибис.

На сегодняшний день такой запрос поступил от 13 медиков. Студенты-педагоги помогут детям сделать уроки, встретят из школы, проводят на занятия дополнительного образования. Если потребуется, волонтёры смогут забрать ребёнка из детского сада при наличии разрешения от родителей, сообщает региональное Министерство информационной политики.

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