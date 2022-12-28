Студенты-повара Мурманского индустриального колледжа соревновались в профессиональном мастерстве

26 и 27 декабря на базе Мурманского индустриального колледжа в рамках вариативного курса «Основы Арктической кухни» состоялся урок-конкурс профессионального мастерства для студентов группы 304 специальности «Поварское и кондитерское дело».

Участники представили приготовленные закуски и горячие блюда – «Палтус с гречневой кашей», «Тартар из лосося», «Снежки из печени трески», «Палтус, запеченный под сливочно-чесночным соусом», «Треска в орехах с гарниром из морской капусты».

Блюда студентов оценивало компетентное жюри – шеф-повар ресторана «Тундра» Сергей Балакшин и инженер-технолог сети ресторанов «Кружка» Наталья Исаева.

Жюри отметило творческий подход к приготовлению блюд и чёткое соблюдение технологического процесса.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, победителем конкурса стала Александра Попова, 2 место у Екатерины Чеботниковой, 3 место у Карины Драгуновой. Победитель и призеры награждены экскурсией от шефа и бесплатным посещением ресторана «Тундра».