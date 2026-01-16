Студенты приняли участие в квесте «Ошибка 404»

В Мурманске в Центре креативного развития молодёжи в рамках обновленного в ноябре 2025 года проекта «Студенческая среда» прошёл квест в стиле киберпанк «Ошибка 404».

Молодые люди примерили на себя роли жителей далёкого будущего, борющихся за свою жизнь против банды мародёров. Их главной задачей стало разгадать загадки, чтобы найти код деактивации.

Как сообщает администрация города Мурманска. городской проект «Студенческая среда» ежегодно проводит МАУ МП «Молодёжь51». Он представляет собой цикл обучающих и развивающих мероприятий для студенческих объединений и кураторов высших и средних специальных образовательных учреждений столицы Кольского Заполярья. Главные цели проекта — вовлечение студентов в общественно полезную деятельность и организация их культурного досуга.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31710&page=1