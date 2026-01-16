КАК УЗНАТЬ КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ БЕСПЛАТНО: СПОСОБЫ ПРОВЕРКИ И РАСШИФРОВКА УРОВНЕЙЧТО БУДЕТ С ВКЛАДОМ, ЕСЛИ БАНК ЛИШАТ ЛИЦЕНЗИИ
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)16.01.26 14:30

Студенты приняли участие в квесте «Ошибка 404»

В Мурманске в Центре креативного развития молодёжи в рамках обновленного в ноябре 2025 года проекта «Студенческая среда» прошёл квест в стиле киберпанк «Ошибка 404».

Молодые люди примерили на себя роли жителей далёкого будущего, борющихся за свою жизнь против банды мародёров. Их главной задачей стало разгадать загадки, чтобы найти код деактивации.

Как сообщает администрация города Мурманска. городской проект «Студенческая среда» ежегодно проводит МАУ МП «Молодёжь51». Он представляет собой цикл обучающих и развивающих мероприятий для студенческих объединений и кураторов высших и средних специальных образовательных учреждений столицы Кольского Заполярья. Главные цели проекта — вовлечение студентов в общественно полезную деятельность и организация их культурного досуга.

 

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31710&page=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Цифровой скачок в метрологии: hh.ru выявил новые требования в вакансиях метрологов по СЗФО
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Д.О Вернер
20.12.25 17:45
А я думал, что там нахимовцы, а не курсанты...
Комментарий к новости:Участник проекта «Герои Севера» Александр Реведжук встретился с курсантами филиала Нахимовского военно-морского училища в Мурманске
Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Комментарий к новости:Важно консолидировать усилия, чтобы сохранить инвестиционную привлекательность Заполярья - сенатор РФ Елена Дягилева
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Комментарий к новости:История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья портофлотовцами
-Правовая консультация (18+)Кому в Мурманской области положена 13-я зарплата и обязаны ли её платить все работодатели: комментарий юриста hh.ru
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
293031123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире21:30Новости. Информационная программа (12+)22:00«Главная улика». Художественный фильм (16+)23:35«Загадочные убийства Агаты Кристи». Художественный сериал, 14 серия (18+)
-PRO Деньги (16+)КАК УЗНАТЬ КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ БЕСПЛАТНО: СПОСОБЫ ПРОВЕРКИ И РАСШИФРОВКА УРОВНЕЙ-PRO Валюту (16+)Курс евро просел почти на 1,28 рубля, доллар потерял 69 копеек-PRO Энергетику (18+)На площадке Кольской АЭС-2 в 2026 году планируется начать подготовительные работы-PRO ЖКХ (18+)Вопросы восстановления отопления и горячего водоснабжения обсуждали в администрации Североморска во время «коммунального часа»-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Для МСП из приоритетных отраслей продлены пониженные страховые взносы
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»