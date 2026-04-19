Студенты РАНХиГС совершили экскурсию в администрацию города Мурманска

Молодые мурманчане, обучающиеся в Мурманском филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы, пришли в гости к главе города Мурманска Ивану Лебедеву. Для студентов это практически лабораторная работа на производстве: муниципальная служба — одно из направлений, где выпускники РАНХиГС могут реализовать полученные знания.

Визит в администрацию города-героя начался с краткой экскурсии по этажам здания на проспекте Ленина, 75 1949 года постройки, которую для ребят провела заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Ирина Андреева.

Затем в рабочем кабинете главы города у гостей состоялся откровенный дружеский разговор за чашкой чая с Иваном Лебедевым. Руководитель муниципалитета рассказал юношам и девушкам о работе органов местного самоуправления и ответил на вопросы.

В ходе беседы студенты высказали предложение организовать подобную экскурсию более практического плана с подробным погружением в повседневную работу того или иного подразделения администрации. Глава города оценил идею по достоинству.

Все гости получили памятные подарки с символикой Мурманска.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=32281&page=1