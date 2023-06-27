Студенты региональных колледжей представили свои бизнес-идеи

В региональном Центре занятости населения в рамках всероссийской ярмарки вакансий прошел тренинг «Генерация бизнес-идеи», организованный совместно с Центром поддержки предпринимательства Мурманской области и Мурманским региональным инновационным бизнес-инкубатором.

Учащиеся областных колледжей представили следующие бизнес-проекты: шоу-рум, пошив одежды, аксессуары для фигурного катания, изготовление нашивок, детская развлекательная комната и производство бижутерии. Представители инфраструктуры поддержки предпринимательства, в свою очередь, помогли участникам разобраться, каким критериям должны соответствовать бизнес-проекты и как оценить возможность их реализации. Пользу участия в ярмарке отметила заместитель руководителя Центра поддержки предпринимательства Мурманской области Кристина Кирияк.

«Каждый, перед кем стоит выбор и поиск новой профессии, может не только лично пообщаться с работодателями и узнать о мерах господдержки, но и принять участие в тренингах и мастер-классах. Мурманская область развивается, а потому нуждается в новых кадрах», – подчеркнула она.

Мероприятие помогло сформулировать конкретные цели, определиться с приоритетными задачами и найти пути улучшения своих проектов, чтобы реализовать их в ближайшем будущем.

Тренинг «Генерация бизнес-идеи» реализуется при поддержке Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Фото: https://gov-murman.ru