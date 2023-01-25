Студенты регионов СЗФО оценили качество образования

В целом по стране учащиеся в вузах и средних профессиональных учебных заведениях (колледжах, техникумах и т.п. — ссузах) оценили качество образования в них примерно в 3,6 балла из пяти. Студенты из регионов СЗФО оценивали свои заведения еще ниже — 3,4 балла), но выше всего оценки от соискателей из Московской области (3,3 балла) и Дальнего Востока (3,3).

Ко Дню студента служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, провела опрос соискателей, которые учатся в вузах и ссузах, чтобы выяснить, насколько они довольны выбранной специальностью и получаемым образованием.

В целом по стране учащиеся в вузах и средних профессиональных учебных заведениях (колледжах, техникумах и т.п. — ссузах) оценили качество образования в них примерно в 3,6 балла из пяти. Студенты из регионов СЗФО оценивали свои заведения еще ниже — 3,4 балла), но выше всего оценки от соискателей из Московской области (3,3 балла) и Дальнего Востока (3,3).

В целом абсолютно удовлетворены своим обучением только 20% студентов, учащихся в вузах и ссузах СЗФО, частично недовольны также 20%. При этом абсолютно недовольных студентов в СЗФО среди опрошенных выявлено не было (наглядно на диаграмме 1).

72% вчерашних школьников и нынешних студентов заявили, что на выбор направления обучения повлияли их собственные интересы, ещё 51% отталкивались от собственных способностей. Ориентировались на востребованность направления 43% отвечавших на вопрос. Каждый пятый опирался в том числе на мнение родителей или других родственников.

Геополитические события 2022 года не повлияли на выбор направления обучения 51% школьников и выпускников. 14% при этом кардинально изменили свой выбор из-за этого, ещё 8% начали присматриваться к другим специальностям из-за событий 2022 года. Студенты и школьники, которые уже определились с будущей специальностью, в большинстве своём довольны сделанным выбором (68%).

Только 21% студентов вузов и ссузов, прошедших опрос, не собираются работать по специальности после окончания учёбы, а 68%, наоборот, планируют найти работу, соответствующую полученному образованию (наглядно на диаграмме 2).