Студенты Северного колледжа физической культуры и спорта сдали экзамены WorldSkills

В рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы национального проекта «Образование» студенты Северного колледжа физической культуры и спорта в Мончегорске по компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес».

Для успешной сдачи испытания будущим преподавателем необходимо было разработать и провести фрагмент учебного занятия по физической культуре.

На базе 12 колледжей региона создано 18 центров проведения демонстрационных экзаменов, оборудованных в соответствии с требованиями международных стандартов. Оценивают работу будущих профессионалов эксперты, прошедшие обучение в Академии Ворлдскиллс.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, демоэкзамен вошёл в практику среднего профессионального образования в 2017 году. Новый формат оценки качества подготовки выпускников предполагает выполнение заданий в условиях, максимально приближенным к их будущей профессиональной деятельности. Ранее экзамены сдали студенты-сварщики.