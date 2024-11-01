В Мурманской области напишут Большой этнографический диктантВводятся ограничения движения транспортных средств на мосту через Кольский залив
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)01.11.24 11:30

Студенты Томского политехнического университета ознакомились с работой Кольской АЭС в рамках технического тура

В конце октября на промплощадке Кольской АЭС побывали с техническим туром 18 студентов инженерной школы ядерных технологий Томского политехнического университета (ТПУ). В рамках ознакомительной экскурсии ребята посетили реакторное и турбинное отделения, полномасштабный тренажер блочного щита управления (БЩУ) и уникальный комплекс переработки жидких радиоактивных отходов (КП ЖРО).

Также они встретились с главным инженером предприятия Владимиром Матвеевым, обсудили перспективы карьерного роста в сфере атомной энергетики и вопросы социальной поддержки молодых специалистов на предприятии.

Как отмечает управление коммуникаций Кольской АЭС, в 2024 году профессиональную подготовку на предприятии прошли 160 практикантов, 32 молодых специалиста были трудоустроены на атомную станцию.

«Кольская АЭС активно развивает программы стажировок для студентов, которые позволяют молодым людям получить реальный опыт работы в условиях профессиональной среды. Данная инициатива не только содействует формированию квалифицированных кадров для атомной отрасли, но и помогает студентам закрепить теоретические знания, полученные в вузах», - отметил главный инженер Кольской АЭС Владимир Матвеев.

Программа учебной, производственной и преддипломной практики реализуется в рамках сотрудничества с такими ведущими вузами России, как Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Ивановский государственный энергетический университет им. В.И. Ленина, Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Нижегородский государственный технический университет и др.

 

 

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Новая глава в истории освоения Арктики: от ледокола «Ленин» до титанов Северного Ледовитого океана
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВВ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ НУЖНЫ НЕ ТОЛЬКО ЗНАНИЯ, НО И ТЕРПЕНИЕВЕРНУЛСЯ НА МАЛУЮ РОДИНУ И ПРОДОЛЖИЛ КАРЬЕРУ ВРАЧА
-

Последние комментарии

Галина
31.10.24 16:51
24.09.2024 отправлены две посылки сыну, до сих пор не плучил.
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
Евгений
24.10.24 11:47
С учетом того, что айтишники сейчас востребованы как никогда, логично, что уже бесплатно начинают их готовить.
Комментарий к новости:В Мурманской области появится «Школа 21» от «Сбербанка»: соглашение об этом подписали губернатор Андрей Чибис и председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф
Сергей
23.10.24 14:47
Очень полезное начинание. Сбер вообще неплохо умеет реализовывать подобные истории.
Комментарий к новости:В Мурманской области появится «Школа 21» от «Сбербанка»: соглашение об этом подписали губернатор Андрей Чибис и председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф
-Правовая консультация (18+)Законы, вступающие в силу в ноябре
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире15:00«На пьедестале народной любви». Документальный фильм (12+)16:10«Россия вне зоны доступа». Документальный фильм (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Россиян, не согласных снижать зарплатные ожидания, за два года стало больше-PRO Валюту (16+)Нефтяные цены продолжают повышаться, доллар США стабилен к фунту стерлингов, укрепляется к евро и иене-PRO Энергетику (18+)Заполярный район электрических сетей АО «МЭС» продолжает модернизацию оборудования-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 1 ноября-PRO Нефть и газ (18+)По предварительным данным ПAO «НОВАТЭК», общий объём реализации жидких углеводородов в III квартале 2024 года снизился-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в ноябре
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика