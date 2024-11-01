Студенты Томского политехнического университета ознакомились с работой Кольской АЭС в рамках технического тура

В конце октября на промплощадке Кольской АЭС побывали с техническим туром 18 студентов инженерной школы ядерных технологий Томского политехнического университета (ТПУ). В рамках ознакомительной экскурсии ребята посетили реакторное и турбинное отделения, полномасштабный тренажер блочного щита управления (БЩУ) и уникальный комплекс переработки жидких радиоактивных отходов (КП ЖРО).

Также они встретились с главным инженером предприятия Владимиром Матвеевым, обсудили перспективы карьерного роста в сфере атомной энергетики и вопросы социальной поддержки молодых специалистов на предприятии.

Как отмечает управление коммуникаций Кольской АЭС, в 2024 году профессиональную подготовку на предприятии прошли 160 практикантов, 32 молодых специалиста были трудоустроены на атомную станцию.

«Кольская АЭС активно развивает программы стажировок для студентов, которые позволяют молодым людям получить реальный опыт работы в условиях профессиональной среды. Данная инициатива не только содействует формированию квалифицированных кадров для атомной отрасли, но и помогает студентам закрепить теоретические знания, полученные в вузах», - отметил главный инженер Кольской АЭС Владимир Матвеев.

Программа учебной, производственной и преддипломной практики реализуется в рамках сотрудничества с такими ведущими вузами России, как Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Ивановский государственный энергетический университет им. В.И. Ленина, Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Нижегородский государственный технический университет и др.

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.