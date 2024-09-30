Студенты-вожатые Мурманского регионального отделения РСО признаны лучшими по итогам работы во Всероссийском студенческом педагогическом отряде «Дельфин.RU»

Подведены итоги летнего Всероссийского студенческого педагогического отряда «Дельфин.RU». Проект «Дельфин. RU» – это знаковый ежегодный проект РСО, отбор на который начинается в апреле и состоит из нескольких заочных этапов. По результатам отборов лучших студентов педагогических отрядов направляют на работу в лагерь.

В 2024 году 7 представителей студенческого отряда «Большая Медведица» Мурманской области стали участниками проекта. С 1 июня по 19 сентября вожатые работали в детском санаторно-оздоровительном лагере «Морская волна» в пгт. Джубга, где в течение пяти оздоровительных смен более 400 вожатых из 43 регионов РСО создали незабываемую атмосферу и яркие воспоминания.

В конце сентября были объявлены итоги, на которых отметили труды мурманских студентов. На итоговых планерках ребята получили множество номинаций.

Номинация «Best of the best» – выпускница ГАПОУ МО «Мурманский индустриальный колледж» Сычева Ирина, студентка ФГАОУ ВО «Мурманский арктический университет» Елизавета Остапчук.

Номинации «Лучшая вожатская пара», «Лучший вожатый» – обучающаяся ФГАОУ ВО «Мурманский арктический университет» Киброева Карина.

Номинация «Топ» – обучающиеся ФГАОУ ВО «Мурманский арктический университет» Филиппова Мария и Сироткина Валерия.

Номинации «Лучшая вожатская пара», «Лучший вожатый общественного мнения», «Лучший вожатый» – выпускник ФГАОУ ВО «Мурманский арктический университет» Владимир Подобедов.

Однако главным итоговым событием лета стал традиционный бал «Дельфина», королем и королевой которого также стали Владимир Подобедов и Карина Киброева. Для того, чтобы одержать победу в голосовании, ребята усердно работали три дня.

«Вожатые стали источником более 7000 детских улыбок, отдавали свою энергию и позитив детям. Мы гордимся тем, что бойцы студенческих отрядов Мурманской области были отмечены на Всероссийском уровне», – комментирует начальник отдела по работе со студенческой молодежью ГОБУМП «РЦПВиДПМ» Артур Фортес.

«Ежегодно в Российских студенческих отрядах проходит отбор на более 50 трудовых проектах на лучших предприятиях страны. Около 8 из них рассчитаны на педагогические отряды. Отрадно знать, что Мурманские ребята не только систематически принимают участие в отборах на такие проекты, но и привозят призовые места», – делится командир Мурманского отделения «РСО» Полина Пэн.

Как отмечает региональный комитет молодёжной политики, студенческие отряды Мурманской области уже начали набор студентов для работы в трудовом сезоне 2025 года.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/