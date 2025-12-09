Студия «Союзмультфильм» выпустила серию анимационных роликов, посвящённых культуре, быту и традициям коренных народов Севера

Особенностью проекта стало то, что проводником в мир северных традиций выступил один из самых знаменитых героев отечественной анимации — белый медвежонок Умка. Первые эпизоды мини-сериала уже опубликованы на официальных страницах студии в социальных сетях.

«Создавая мультсериал «Умка» наша команда познакомилась с богатством традиций, культуры и природы Крайнего Севера — именно тогда и возник замысел отдельного проекта, — рассказала генеральный продюсер «Союзмультфильма» Юлия Осетинская. — Мы стремимся не только развлекать зрителей, но и расширять их кругозор. Истории народов Севера, безусловно, заслуживают внимания: они глубокие по смыслу, яркие и самобытные. А участие Умки делает проект ближе и понятнее как для детей, так и для взрослых».

Белый медвежонок будет рассказывать зрителям о том, как живут и какие обычаи сохраняют ханты, нанайцы, чукчи, эскимосы, ненцы, манси и эвенки. Так, зрители узнают, как встретить Новый год несколько раз, что такое «иглу» и «яранга», почему олени — лучшие помощники северян, и многое другое.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, каждый выпуск объединит сказку и документальные элементы, раскрывая богатство северных ремёсел, фольклора, традиционных промыслов и взаимодействие человека с природой Арктики.

