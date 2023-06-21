Ступени, по которым лучше не ходить

Народный фронт просит прокуратуру разобраться в причинах безобразного содержания ряда лестниц, ведущих к жилым домам Мурманска.

Проезд Связи, 2, улицы Старостина, 1, Халатина, 11а, Коминтерна, 18, 20 и 24; Челюскинцев, № 3/1 – уровень гостеприимства этих лестниц с трудом можно оценить даже на «троечку»: ступени сильно разрушены, поручни старые и ржавые, да и есть они не везде, а про пандусы речи и вовсе не идёт.

Чтобы попасть в свои квартиры, жители домов по ул. Коминтерна с ОВЗ вынуждены обходить или объезжать их вдоль проезжей части, чтобы потом преодолевать этот же путь в обратном направлении уже по дворовой территории.

Лестницу на проезде Связи обойти ещё сложнее, ведь передвигаться предстоит по проезжей части: к разбитым ступеням ведёт пешеходный переход. Чудеса акробатики придётся продемонстрировать и жильцам дома №11а на улице Халатина: единственный поручень вдоль ступеней заканчивается на середине лестницы.

Между тем, на половину этих опасных объектов представители президентского движения ранее обращали внимание властей. Работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия лестницы в сквере в районе дома №3/1 по улице Челюскинцев обещали выполнить в 2023 году, заодно установить поручни и бордюрный камень и рассмотреть возможность устройства пандуса. Поддерживающий ремонт лестницы на проезде Связи планировалось сделать в летний период 2022 года. А в отношении управляющих организаций, ответственных за содержание лестниц на улице Коминтерна, прокуратура внесла представления ещё осенью прошлого года.

«После проведенного по жалобам горожан мониторинга мы направили обращение в прокуратуру Мурманской области с просьбой провести проверку содержания лестниц по всем этим адресам. В последние годы так много говорится о создании доступной среды для людей с ОВЗ, а по факту с первыми сложностями им приходится сталкиваться сразу же за пределами квартиры. Надеемся, вмешательство надзорного ведомства изменит ситуацию в лучшую сторону. Мы продолжаем держать вопрос на контроле», - отметил член регионального штаба Народного фронта в Мурманской области Андрей Шишко.

Фото предоставлено региональным штабом Народного фронта в Мурманской области.