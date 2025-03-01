«Ступеньки мастерства – 2025» - итоги конкурса

Утро 28 февраля талантливых мурманских воспитателей началось с букетов, поздравлений и слов благодарности: в детском саду №15 состоялось праздничное подведение итогов городского профессионального конкурса «Ступеньки мастерства – 2025».

Его номинации являются муниципальными этапами всероссийских конкурсов «Воспитатель года России – 2025» и «Педагогический дебют».

С 10 по 18 февраля в рамках испытаний участники делились приёмами организации воспитательно-образовательного процесса, проводили занятия не только с детьми, но и с родителями.

Конкурс в очередной раз продемонстрировал многообразие форм деятельности, техник и методик, применяемых в дошкольном образовании областного центра, раскрыл грани мастерства авторитетных педагогов и новые лица в профессии, вдохновил участников на будущие проекты.

Победителями в двух номинациях стали:

«Педагогический дебют» - Дарья Абакумова, воспитатель детского сада № 23;

«Воспитатель года - 2025» - Дарина Гаврилова, воспитатель детского сада №125.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=29462&page=1