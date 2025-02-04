«Ступеньки мастерства — 2025»: мурманские педагоги соревнуются в профессионализме

Сегодня на базе детского сада №78 состоялось открытие ежегодного конкурса «Ступеньки мастерства — 2025», номинации которого являются муниципальными этапами всероссийских конкурсов «Воспитатель года России» и «Педагогический дебют».

Место для торжественного старта выбрано не случайно. В прошлом году победителем муниципального этапа всероссийского конкурса «Воспитатель года» стала педагог детского сада №78 Анастасия Малайкина. Представляя Мурманск в региональном этапе конкурса, воспитатель заняла второе место.

— Конкурсы профессионального мастерства для мурманских педагогов — не просто соревнования, это уникальная возможность для каждого участника поделиться своим опытом, вдохновиться новыми идеями и укрепить связи в профессиональном сообществе, — отметил глава города Мурманска Юрий Сердечкин.

На I этапе в профессиональном мастерстве соревновались 395 педагогов. Среди них воспитатели, музыкальные руководители, инструктора по физической культуре. Лучшим 18 участникам предстоит пройти конкурсные испытания, среди которых «Просветительское мероприятие с родителями» и «Педагогическое мероприятие с детьми».

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=29304&page=1