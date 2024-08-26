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Мурманская область. Арктика (16+)26.08.24 14:00

Субботники практикует 1 из 4 работодателей. Каждый четвертый работник уклоняется от участия в них

Традиция проведения субботников существует в 1 из 4 компаний. Каждый третий работающий участвует в них, чаще всего — на безвозмездной основе. К такому заключению пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие трудоустроенные экономически активные граждане и представители кадровых служб предприятий из всех округов страны.

Только 37% работающих рассказали, что у них на работе субботники не проводятся. 6% не знают, есть ли в компании такая традиция (чаще всего это те, кто работает недавно). Остальные с субботниками сталкивались: 3 из 10 участвуют в них на безвозмездной основе, 3% — только за дополнительную оплату, 1% — за отгулы. Каждый четвертый игнорирует призывы участвовать в субботниках, и имеет на это полное право.

Мужчины уклоняются от участия в субботниках чаще женщин. Россияне до 34 лет — чаще тех, кто старше. Женщины и работники старше 45 лет — те, кто чаще готов наводить чистоту и порядок бесплатно.

Сколько компаний проводит субботники?

23% представителей кадровых служб ответили, что в компаниях есть такая традиция: в 13% субботники проходят в рабочее время, в 10% — в выходные. Планируя субботник, работодателю стоит помнить о нескольких важных моментах и не нарушать закон. В большинстве компаний субботники не проводятся — об этом заявили 74% их представителей.

Время проведения опроса: 4—23 августа 2024 года.

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