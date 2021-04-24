Президент указ подпишет, будем отдыхать и в дни между майскими праздниками!Заключён контракт на работы по благоустройству в Ковдоре в 2021 году
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)24.04.21 10:00

Субботники в ряде заполярных муниципалитетов завтра начнутся с демонстрации коммунальной техники

24 апреля в Мурманской области состоятся мероприятия Всероссийского субботника. Весенняя уборка территорий в некоторых населенных пунктах начнется с демонстрации коммунальной техники. Спецмашины будут представлены:

в Мурманске – на ул. Воровского - с 9.30 до 11.00

в Мончегорске – на площади у администрации - с 10.00 до 10.30

в Заозерске – на городской площади - с 15.00 до 15.30

в Североморске – на площади Сафонова - с 10.00 до 10.30

в Гаджиево (ул. Колышкина) и Полярном (ул. Советская) – парад техники начнется - в 10.00.

Всего в показе будет задействовано 42 единицы техники.

Проведение весенней уборки организовано по всей области: в Мурманске, Мончегорске, Оленегорске, Апатитах, городах Полярные Зори и Гаджиево, Снежногорске, Оленьей Губе, Полярном, Заозерске, Североморске, поселке Видяево, Островном, Кандалакше, Зеленоборском, Алакуртти, Зареченске, Заполярном, Печенге, Никеле, Ревде, Ловозере, Ковдорском и Терском районах, Коле, Пушном, Ура-Губе, Туломе, Териберке, Зверосовхозе, в Мишуково и Минькино, Белокаменке, Килпъявре, Междуречье, Мурмашах, Молочном, Кильдинстрое, Верхнетуломском, Туманном.

Полный перечень адресов проведения субботников, а также время и место проведения досуговых мероприятий можно узнать на сайтах администраций и в официальных аккаунтах в социальных сетях.

По окончании трудовой части для участников мероприятия запланирована разнообразная культурная программа, в каждом муниципалитете она своя.

Также во время субботника жителям области расскажут об условиях участия в народном голосовании за объекты благоустройства. Напомним, отдать свой голос северяне смогут с 26 апреля по 30 мая на единой федеральной платформе 51.gorodsreda.ru. На голосование выдвинуты объекты и проекты в 12 муниципальных образованиях Кольского Заполярья: ЗАТО Александровск и Североморск, Ловозере, Оленегорске, Полярных Зорях, Кировске, Апатитах, Мончегорске, Кандалакше, Мурманске, Ковдорском районе, Печенгском муниципальном округе. В голосовании сможет принять участие каждый житель Мурманской области.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и  жилищно-коммунального хозяйства, по вопросам электронного голосования в регионе начала работу горячая линия. Операторы принимают звонки по номеру (8152) 56-65-64 ежедневно с 9.00 до 21.00. Северян консультируют по вопросам работы платформы, проведения рейтингового голосования, рассказывают о том, как можно внести свой вклад в развитие своего города.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Мурманчане стали чаще использовать для расчётов банковские карты
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТМурманская областная Дума: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»
-Политбарометр (18+)
ПодробнееПартия пенсионеров требует кардинального оздоровления космической отрасли страны
-

Последние комментарии

Коля
23.04.21 00:30
Когда власть не сменяема - она становится невменяемой
Комментарий к новости:Около сотни человек - шумною толпою - приняли участие в несанкционированной акции в центре Мурманска
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
22.04.21 21:05
Здравствуйте, зрители телеканала «Арктик-ТВ»! Я и коллектив КШМ посмотрели сюжет телеканала о акции в поддержку находящегося в колонии Алексея Навального. И я, как заместитель директора по Воспитате
Комментарий к новости:Около сотни человек - шумною толпою - приняли участие в несанкционированной акции в центре Мурманска
Николай В.К.
16.04.21 07:48
А меня пугает забывчивость депутата Хабарова. Человек, который забыл про свою зарубежную собственность, должен лечиться, а не руководить редакцией. Поправить надо здоровье, устранить временную а
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Антикоррупция по-мурмански
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29303112345678910111213141516171819202122232425262728293012
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)19:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: картофель стал дешевле, а репчатый лук - дороже-PRO Валюту (16+)Курс евро провалился почти на 1,6 рубля, а доллар потерял 1,3 рубля-PRO Энергетику (18+)Делегация из Армении посетила Кольскую АЭС для изучения опыта повторного продления срока эксплуатации станций-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 26 апреля-PRO Нефть и газ (18+)Вопрос газификации нашего региона Андрей Чибис обсудил в Москве с Денисом Мантуровым-PRO Законы (18+)Президент РФ поручил до 15 июня определить тарифы на проводку судов по Северному морскому пути
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика