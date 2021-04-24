Субботники в ряде заполярных муниципалитетов завтра начнутся с демонстрации коммунальной техники

24 апреля в Мурманской области состоятся мероприятия Всероссийского субботника. Весенняя уборка территорий в некоторых населенных пунктах начнется с демонстрации коммунальной техники. Спецмашины будут представлены:

в Мурманске – на ул. Воровского - с 9.30 до 11.00

в Мончегорске – на площади у администрации - с 10.00 до 10.30

в Заозерске – на городской площади - с 15.00 до 15.30

в Североморске – на площади Сафонова - с 10.00 до 10.30

в Гаджиево (ул. Колышкина) и Полярном (ул. Советская) – парад техники начнется - в 10.00.

Всего в показе будет задействовано 42 единицы техники.

Проведение весенней уборки организовано по всей области: в Мурманске, Мончегорске, Оленегорске, Апатитах, городах Полярные Зори и Гаджиево, Снежногорске, Оленьей Губе, Полярном, Заозерске, Североморске, поселке Видяево, Островном, Кандалакше, Зеленоборском, Алакуртти, Зареченске, Заполярном, Печенге, Никеле, Ревде, Ловозере, Ковдорском и Терском районах, Коле, Пушном, Ура-Губе, Туломе, Териберке, Зверосовхозе, в Мишуково и Минькино, Белокаменке, Килпъявре, Междуречье, Мурмашах, Молочном, Кильдинстрое, Верхнетуломском, Туманном.

Полный перечень адресов проведения субботников, а также время и место проведения досуговых мероприятий можно узнать на сайтах администраций и в официальных аккаунтах в социальных сетях.

По окончании трудовой части для участников мероприятия запланирована разнообразная культурная программа, в каждом муниципалитете она своя.

Также во время субботника жителям области расскажут об условиях участия в народном голосовании за объекты благоустройства. Напомним, отдать свой голос северяне смогут с 26 апреля по 30 мая на единой федеральной платформе 51.gorodsreda.ru. На голосование выдвинуты объекты и проекты в 12 муниципальных образованиях Кольского Заполярья: ЗАТО Александровск и Североморск, Ловозере, Оленегорске, Полярных Зорях, Кировске, Апатитах, Мончегорске, Кандалакше, Мурманске, Ковдорском районе, Печенгском муниципальном округе. В голосовании сможет принять участие каждый житель Мурманской области.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, по вопросам электронного голосования в регионе начала работу горячая линия. Операторы принимают звонки по номеру (8152) 56-65-64 ежедневно с 9.00 до 21.00. Северян консультируют по вопросам работы платформы, проведения рейтингового голосования, рассказывают о том, как можно внести свой вклад в развитие своего города.