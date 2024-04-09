Субъектами малого и среднего предпринимательства Мурманской области за последние 5 лет заключено 116 экспортных контрактов

В 2023 году в Мурманской области в рамках президентского нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» был полностью введён Региональный экспортный стандарт 2.0. Как пояснила вчера и.о. губернатора Надежда Аксенова в ходе оперативного совещания, документ включает в себя перечень инструментов для поддержки экспортной деятельности. И все 13 инструментов были в полном объёме и успешно реализованы в Мурманской области.

«Я остановлюсь на основных показателях, отражающих эффективность проведённой работы. Так, сегодня Мурманская область занимает третье место по СЗФО по объёму экспорта. При содействии Центра поддержки экспорта за пять лет заключено 116 контрактов. География поставок составляет 58 стран», – отметила Надежда Аксенова.

Как сообщает регионально Министерство информационной политики, работа с экспортерами велась в Мурманской и ранее. Стандарт же позволил её структурировать, наполнить и оформить в комплексный план развития до 2030 года. Три основных направления, отраженных в программе: развитие промышленного экспорта, развитие экспорта агропромышленного комплекса, развитие экспорта туристических услуг.

Подробнее о внедренном экспортном стандарте доложила министр развития Арктики и экономики Мурманской области Светлана Панфилова.

Фото: https://gov-murman.ru