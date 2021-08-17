Субъекты электроэнергетики Мурманской области готовы к зиме

Под председательством министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона Алексея Лыженкова состоялось заседание штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Мурманской области, на котором был рассмотрен ход подготовки субъектов электроэнергетики к работе в предстоящий осенне-зимний период.

Руководители электросетевых организаций региона доложили о текущем выполнении планов по подготовке к зиме, отмечено выполнение мероприятий по повышению надежности электроснабжения потребителей в рамках программ ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» и АО «Оборонэнерго», ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО «ТГК-1», АО «МЭС». Индексы готовности субъектов электроэнергетики Мурманской области – 0,99 и 1,00, что свидетельствует о высокой степени и полной готовности. Установлен срок получения паспортов готовности - до 5 ноября.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, по итогам заседания субъектам электроэнергетики даны поручения о продолжении подготовки к работе в предстоящий осенне-зимний период, а также о принятии мер по устранению уязвимых мест и повышению устойчивости функционирования электрических сетей.