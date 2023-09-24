Субъекты туриндустрии Мурманской области могут принять участие в выставке «ПИР ЭКСПО»

С 3 по 6 октября 2023 года в московском «Крокус ЭКСПО» пройдёт 26-я Международная выставка индустрии гостеприимства «ПИР ЭКСПО» и третий Форум регионов России «Развитие туристской инфраструктуры».

Мероприятия проводятся при поддержке органов власти, компаний и организаций, занятых в реализации федерального проекта по развитию туристической инфраструктуры и посвящены теме инвестиций в туризме.

В рамках деловой программы запланировано свыше 30 мероприятий различного формата: пленарная и стратегические сессии, панельные дискуссии, семинары, презентации.

Для туристических предприятий Мурманской области участие в составе региональной делегации – бесплатное.

Подробную информацию об участии можно получить в комитете по туризму Мурманской области по телефону 8 (8152) 486-490.

Подробная информация и программа форума размещены на сайте мероприятия.

Фото: https://gov-murman.ru