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Мурманская область. Арктика (16+)21.07.24 18:00

Субординация на работе: каждый четвёртый россиянин обращается к своему руководителю по имени и на «ты»

С начальством на «вы» и по имени-отчеству: 6 из 10 россиян соблюдают субординацию на работе. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «Superjob» после опроса, в котором приняли участие 1600 трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны.

60% работающих россиян предпочитают обращаться к своему руководителю на «вы» и по имени отчеству, ещё 14% — на «вы» и по имени. На «ты» со своим боссом только каждый четвертый, чаще это происходит тогда, когда начальник существенно моложе или одного возраста с подчиненным. Если же руководитель существенно старше (на 10 лет и более), то в подавляющем большинстве случае (в 85%) сотрудники обращаются к нему на «вы».

В обращении руководителей к подчиненным всё не так: каждый второй россиянин указал, что начальник зовёт его по имени и на «ты». Конечно, руководители чаще обращаются так к сотрудникам своего возраста или моложе. Однако и в ситуациях, когда подчиненный значительно старше, его нередко зовут на работе просто по имени и на «ты» — об этом рассказали 4 из 10 работающих.

По имени, но на «вы» не столь распространенная форма общения: только 16% опрошенных рассказали, что начальство к ним обращается именно так.

К 1 из 3 работающих руководители обращаются на «вы» и по имени-отчеству. Причем среди опрошенных, чье начальники существенно моложе и существенно старше, оказалось примерно поровну тех, к кому обращаются так (37 и 39%). Очевидно, что, соблюдая субординацию, более молодые руководители стремятся установить и поддерживать авторитет среди подчиненных, а для многих состоявшихся руководителей зрелого возраста обращение к персоналу на «вы» и по имени-отчеству — это неотъемлемая часть рабочего этикета.

Время проведения опроса: 12—17 июля 2024 года.

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