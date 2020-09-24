Субподрядчики увеличивают темпы работ на улицах Мурманска

Заместитель губернатора Мурманской области Юрий Сердечкин совместно с руководством Министерства транспорта и дорожного хозяйства региона Артемом Гришиным проинспектировали ход производства работ на улицах Мурманска, где идёт реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

На улице Русанова подрядчик завершил укладку асфальтобетонного покрытия. На проезде вдоль 302 микрорайона проводится работа методом холодной регенерации. На Героев Рыбачьего рабочие завершают установку бордюра по одной стороне улицы, здесь укладка покрытия начнется на следующей неделе.

«Контроль за ходом работ на объектах дорожного нацпроекта осуществляется ежедневно. Сейчас мы видим, что ситуация понемногу меняется к лучшему: подрядчики стараются, увеличено количество техники, рабочих. Пока в Заполярье погода нас балует, надо в активном темпе и без потери качества завершать объекты», – отметил Юрий Сердечкин.

Также силами субподрядчиков увеличены темпы производства работ на улице Генералова, где заасфальтированы тротуары и началась укладка проезжей части.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, в 2020 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Мурманской области будет приведено в порядок 40 объектов. В региональной части и в Коле объекты сданы, 27 участков улично-дорожной сети столицы Заполярья сейчас находятся в работе, большая часть из них планируется завершить до конца сентября.