Субсидии из областного бюджета на создание молодежных пространств предоставят муниципалитетам по итогам конкурса

Объявлен конкурс на предоставление и распределение субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Мурманской области на мероприятия по созданию, брендированию и укреплению материально-технической базы открытых пространств для поддержки и развития молодежных инициатив. Об этом сообщает региональный комитет молодёжной политики.

На данные цели предусмотрены средства в размере 46 млн рублей. Приём конкурсных заявок стартовал 31 января.

Открытые пространства – это современный формат работы с молодежью, который соответствует основным тенденциям, интересам и запросам, способствует ее развитию и самообразованию, а также создает возможность проведения новых видов мероприятий и проектов.

Как сообщает комитет молодёжной политики, для участия в конкурсном отборе администрациям муниципальных образований необходимо до 6 февраля (включительно) 2022 года представить в комитет молодёжной политики Мурманской области заявку о потребности в средствах из областного бюджета по установленной форме.

Подробнее ознакомиться с критериями отбора, формой заявки и необходимыми документами можно на сайте комитета по ссылке.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/437175/#&gid=1&pid=1