Субсидия ТСЖ на капремонт позволила привести в порядок проблемную крышу в Мурманске на два года раньше

В 2022 году правительство Мурманской области впервые стало предоставлять субсидию на капремонт многоквартирных домов организациям, которые самостоятельно обслуживают свои дома без привлечения управляющих компаний. Новую меру поддержки получили 13 домов в Мурманске, Мончегорске и Зверосовхозе.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера ход работ на одном из жилых объектов проверили первый заместитель министра строительства Мурманской области Алексей Грачиков, генеральный директор регионального Фонда капитального ремонта Юлия Барсукова и начальник Управления надзора за состоянием жилищного фонда Министерства государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области Михаил Иванов.

«Работы на крыше дома №9 на улице Полярной Дивизии в Мурманске начались в июле. Подрядчик демонтировал поврежденное кровельное покрытие, отремонтировал стяжку разуклонки, уложил нижний кровельный ковер и приступил к укладке верхнего. Также идет укладка утеплителя и пароизоляции в чердачном помещении. Применяемые технологии будут способствовать долголетней эксплуатации крыши», – отметила Юлия Барсукова.

По словам председателя ТСЖ Сергея Воронина, кровля остро нуждалась в ремонте. Были выявлены протечки на техническом этаже и в квартирах, в холодное время года жильцы верхних этажей стали мерзнуть. ТСЖ планировало приводить крышу в порядок своими силами, правда, финансы позволили бы это сделать не раньше, чем через два года. Субсидия оказалась весьма кстати.

«Отличительная особенность новой меры поддержки – инициативные собственники сами выбирают, какой конструктивный элемент наиболее нуждается в капремонте. В ходе отбора заявок предпочтение отдавалась тем, у кого наибольшая собираемость и повышенный размер взноса на капремонт. К слову, жильцы Полярной Дивизии платят больше минимальных 9 рублей за квадратный метр», – отметил Алексей Грачиков.

Кроме того, субсидия стала стимулом для создания новых ТСЖ.

«Министерство Госжилстройнадзора Мурманской области всячески поддерживало и будет поддерживать создание ТСЖ. Чем больше будет в регионе ТСЖ, тем меньше будет поступать жалоб от граждан. Как показывает практика, жильцы товариществ решают вопросы через председателя ТСЖ. И нас радует, что динамика создания ТСЖ набирает обороты. Всего в регионе их 220, а в Мурманске уже 139. Это говорит о том, что северяне начинают более ответственно подходить к решению коммунальных вопросов», – подчеркнул Михаил Иванов.

Как сообщает региональное Министерство строительства, в региональном бюджете в 2022 году на субсидию организациям, которые самостоятельно обслуживают свои дома без привлечения управляющих компаний, было заложено 50 миллионов рублей. На выделенные средства капитально ремонтируют три крыши, один подвал, один фасад, в шести МКД заменят внутридомовые инженерные системы, а ещё в двух – лифты. На всех объектах работы уже идут полным ходом.

Фото: https://gov-murman.ru