Суд назначил штраф перевозчику из Мурманска за несоблюдение требований масочного режима

Октябрьский районный суд города Мурманска вынес в отношении одного из перевозчиков постановление о привлечении к административной ответственности по части 1 статьи 20.6.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях за несоблюдение Правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденных постановлением правительства Мурманской области.

Перевозчику назначено административное наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей. В настоящее время в судах Мурманска на рассмотрении находится ряд аналогичных дел. Проверки выполнения профилактических мероприятий в общественном транспорте и на объектах транспортной инфраструктуры Мурманской области выполняются регулярно, выявляя нарушения.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области напоминает, что в регионе сохраняется требование носить маски в общественных местах и общественном транспорте.