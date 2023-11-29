Суд обязал собственника квартиры обеспечить доступ в помещения специалистов Министерства государственного жилищного и строительного надзора для проведения проверки

Жители дома №7 по улице Победы в посёлке Никель обратились в Министерство государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области с жалобой на незаконную перепланировку соседнего жилого помещения.

Министерством была назначена внеплановая выездная проверка, о дате и времени которой собственник проверяемой квартиры был уведомлён заблаговременно. Однако собственником в указанные время и дату доступ в квартиру должностным лицам министерства не был обеспечен.

Поскольку действующим законодательством предусмотрена прямая обязанность собственника жилого помещения предоставлять в него доступ для проведения соответствующего обследования, министерство обратилось в суд с требованием об обязании собственника (ответчика) в предоставлении такого доступа.

Обеспечение доступа в квартиру ответчика вызвано необходимостью проверки поступивших сведений о наличии в помещениях ответчика несогласованной перепланировки, принятия мер для устранения угрозы жизни и здоровью лиц, проживающих в доме.

Печенгский районный суд Мурманской области удовлетворил требования Министерство государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области, обязал ответчика предоставить должностным лицам ведомства доступ в жилое помещение для проведения мероприятий по контролю, так как перепланировка помещений допускается лишь после получения необходимых разрешений.