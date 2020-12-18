Суд обязал власти Мончегорска устранить нарушения безопасности дорожного движения вблизи двух учебных заведений

Мончегорский суд удовлетворил иск прокуратуры к администрации муниципального образования и МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Мончегорска» (МКУ «УЖКХ») об обязании устранить выявленные нарушения закона в сфере безопасности дорожного движения рядом с двумя пешеходными переходами возле образовательных учреждений.

Ранее активисты ОНФ обратили внимание надзорного ведомства на отсутствие необходимых элементов инфраструктуры возле центра развития творчества детей и юношества «Полярис» (ул. Ферсмана, 7 – обучается 2025 детей) и средней школы №14 (ул. Комсомольская, 24 – обучается 444 ребёнка). Так, нерегулируемый пешеходный переход на участке дороги у «Поляриса» не оборудован светофором Т.7 и искусственными неровностями, у обоих объектов нет ограничивающих ограждений, что идёт вразрез с действующим законодательством.

На опасные участки общественники внимание в ходе мониторинга в рамках реализации всероссийской акции ОНФ «Дорога в школу», проанализировав места концентрации дорожно-транспортных происшествий, в первую очередь, связанных с наездом на пешеходов.

«Обязанность по осуществлению дорожной деятельности в отношении дорог местного значения возложена на органы местного самоуправления, а муниципальные функции по организации содержания таких объектов в границах городского округа выполняет МКУ «УЖКХ». Таким образом, ответственность по иску должны нести именно они», - пояснил член регионального штаба ОНФ в Мурманской области Роман Пономарев.

В соответствии с федеральным законом «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», искусственную неровность устраивают за 10-15 м до наземных нерегулируемых пешеходных переходов у детских и юношеских учебно-воспитательных учреждений, а светофоры Т.7 любых вариантов конструкции применяют в случаях, если переход расположен на участке дороги, проходящем вдоль территории детских учреждений. Этот же закон регламентирует применение ограничивающих пешеходных ограждений перильного типа.

Решение суда вступит в законную силу 16.12.2020 г. Устранить нарушения необходимо в срок до 31 августа 2021 г. (до наступления нового учебного года). Активисты ОНФ продолжают держать ситуацию на контроле.