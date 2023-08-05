Суд отказал в удовлетворении исковых требований бывшего генерального директора АО «Мурманский морской рыбный порт»

Первомайский районный суд Мурманска отказал в удовлетворении исковых требований бывшего генерального директора АО «Мурманский морской рыбный порт» Эдуарда Малашенкова, который настаивал на незаконности приказа о своём увольнении и просил восстановить его в должности руководителя организации. Об этом сообщается на сайте АО «ММРП».

«3 августа 2023 года состоялось заседание Первомайского районного суда г. Мурманска по рассмотрению дела №2-2171/2023 – М-1630/2023 по исковому заявлению бывшего генерального директора АО «ММРП» Малашенкова Э.В. к АО «Мурманский морской рыбный порт» и генеральному директору АО «ММРП» Громову Александру Сергеевичу. Суд принял решение отказать в удовлетворении исковых требований», — сказано в сообщении.

Напомним, 7 июня 2023 года был назначен новый генеральный директор АО «ММРП», должность занял Александр Громов, который до назначения являлся директором Калининградского филиала ФГУП «Нацрыбресурс».

Фото предоставлено пресс-службой АО «ММРП».