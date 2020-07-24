Суд отложил заседание по делу о банкротстве Мурманского пароходства на 22 сентября

Арбитражный суд Мурманской области отложил заседание по делу о банкротстве АО «Мурманское морское пароходство», которое должно было состояться в четверг, на 22 сентября, следует из данных в картотеке арбитражных дел.

Согласно материалам, с ходатайством об отложении судебного заседания обратилось управление Федеральной налоговой службы по Мурманской области.

Как сообщает «Интерфакс», в марте 2020 года суд ввёл процедуру наблюдения в отношении ММП. Заявление первоначально подавало ООО «Белокаменка», затем его процессуальным правопреемником стало ООО «Урал логистика». Основанием послужила задолженность в размере 1,242 млн рублей. В числе заявителей в деле о банкротстве пароходства более 70 юридических лиц.

ММП испытывает трудности с финансированием с тех пор, как в 2018 году в портах разных стран были арестованы несколько его судов. У компании были проблемы с выплатой заработной платы. В ноябре прошлого года ММП в четвертый раз с начала 2019 года сменило генерального директора. Новым руководителем стал Николай Артемов.

По итогам 2019 года АО «Мурманское морское пароходство» получило 1,774 млрд рублей чистого убытка по РСБУ, что на 64,8% больше, чем по итогам 2018 года. Выручка компании снизилась в 2,8 раза, до 496,9 млн рублей. В целях оптимизации ММП в минувшем году снизило численность сотрудников с 793 до 213 человек.

В настоящее время СКР расследует уголовные дела по ч.2 ст.201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) в отношении учредителя ММП Николая Куликова. В ходе обысков в сентябре 2019 года у него были изъяты документы, связанные с деятельностью офшорных компаний, а также дорогостоящие предметы искусства, включая 11 картин Николая Рериха и картину Ивана Айвазовского. Из материалов Мурманского областного суда следует, что сумма ущерба по четырем вменяемым эпизодам составляет около 1,27 млрд рублей.

Кроме того, в Октябрьский районный суд Мурманска поступило уголовное дело о невыплате зарплаты и уклонении от налогов в отношении одного из бывших директоров ММП Алексея Глазунова. По версии следствия, с февраля по апрель 2019 года он не выплатил сотрудникам более 22 млн рублей зарплаты, а также скрыл в крупном размере деньги от взыскания недоимки по налогам, сборам и страховым взносам.

Ещё раньше суд оштрафовал на 200 тысяч рублей акционера и бывшего (с октября 2017 года по февраль 2019 года) генерального директора ММП Александра Брынцева по уголовному делу о невыплате почти 2,9 млн рублей заработной платы.

По данным следствия, суммарный объём долгов по зарплате сотрудникам ММП превышал 150 млн рублей. Благодаря принятым мерам долги погашены в полном объёме.