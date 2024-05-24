Суд по интеллектуальным правам оставил решение Мурманского УФАС в силе

В Мурманское УФАС России поступило заявление ООО МКК «Госзайм», содержащее указание на наличие в действиях ООО МКК «Инвест-ЭН» нарушения требований статей 14.5, 14.6 Федерального закона от 26.07.2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции» в связи с использованием товарного знака «ЗАЙМОГРАД».

ООО МКК «Инвест-ЭН» и ООО МКК «Госзайм» - микрофинансовые организации, которые осуществляют выдачу займов.

ООО МКК «Госзайм» является правообладателем товарного знака «ЗАЙМОГРАД» и считает, что ООО МКК «Инвест-ЭН» незаконно использует их товарный знак.

ООО МКК «Госзайм» согласие на использование товарного знака «Займоград» организации ООО МКК «Инвест-ЭН» не предоставляло.

Антимонопольный орган установил, что торговое наименование «ЗАЙМОГРАД» использовалось обществом МКК «Инвест ЭН» в предпринимательской деятельности задолго до регистрации самого товарного знака. Мурманское УФАС России пришло к выводу об отсутствии признаков нарушения антимонопольного законодательства в действиях общества МКК «Инвест ЭН» и приняло решение об отказе в возбуждении дела.

Не согласившись с указанным решением антимонопольного органа, общество МКК «Госзайм» обратилось в Арбитражный суд Мурманской области и обжаловало решение Мурманского УФАС России.

Решением Арбитражного суда Мурманской области и постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда в удовлетворении заявленных требований отказано.

Общество МКК «Госзайм» обратилось с кассационной жалобой в Арбитражный суд Северо-Западного округа. После чего, жалоба была передана на рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам.

Рассмотрев все материалы дела, Суд по интеллектуальным правам поддержал доводы Мурманского УФАС России и полностью отказал обществу МКК Госзайм» в иске.

Как отмечает пресс-служба УФАС России по Мурманской области, резолютивная часть постановления по делу № А42-4275/2023 была оглашена 24 апреля текущего года.