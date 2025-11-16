Суд подтвердил правомерность привлечения к ответственности за допуск к работе без обучения по охране труда

Государственная инспекция труда сообщает, что Мурманский областной суд подтвердил законность привлечения к административной ответственности АО «РУСАЛ УРАЛ» за нарушение требований охраны труда.

Поводом послужили результаты комиссионного расследования несчастного случая, произошедшего в апреле текущего года.

В ходе расследования было установлено, что работодатель не организовал для пострадавшей обязательное обучение по охране труда, хотя согласно Правилам обучения (утверждены постановлением правительства РФ от 24.12.2021 №2464) работники рабочих профессий подлежат такому обучению в обязательном порядке.

За допуск работника к исполнению трудовых обязанностей без прохождения обучения по охране труда Гострудинспекция привлекла Общество к ответственности по части 3 статьи 5.27.1 КоАП РФ.

АО «РУСАЛ УРАЛ» обжаловало постановление ГИТ в суде, однако Октябрьский районный суд г. Мурманска, а затем и Мурманский областной суд признали действия Инспекции труда законными и обоснованными, - сообщил руководитель надзорного ведомства Юрий Дмитриев. В удовлетворении жалоб предприятию было отказано.

Данное судебное решение наглядно демонстрирует, что обязанность работодателя по организации обучения и проверки знаний требований охраны труда распространяется на всех работников, включая персонал по уборке помещений. Пренебрежение этими обязанностями влечёт за собой установленную законом ответственность.