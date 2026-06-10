Суд принял решение об аннулировании лицензию у мурманской УК ООО «ЮНИ ДОМ»

Арбитражный суд Мурманской области вынес решение об аннулировании лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами у ООО «ЮНИ ДОМ».

Основанием для аннулирования послужило исключение сведений о многоквартирных домах из реестра лицензий, связанное с назначением обществу трёх административных наказаний в течение 12 месяцев за воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного жилищного надзора (проведение проверок) либо уклонение от таких проверок.

На данный момент решение суда ещё не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Как отмечает Минэнерго и ЖКХ Мурманской области, решение о направлении региональным ведомством в суд иска об аннулировании лицензии у ООО «ЮНИ ДОМ» было принято в рамках очередного заседания рабочей группы по мониторингу информации о нарушениях в сфере управления многоквартирными домами в Мурманской области, созданной по поручению губернатора Андрея Чибиса.

Создание такой рабочей группы стало важным шагом в системе регионального контроля в сфере ЖКХ. Её деятельность направлена на оперативное выявление нарушений со стороны управляющих организаций, обеспечение соблюдения прав жителей многоквартирных домов, формирование прозрачных и эффективных механизмов взаимодействия между жителями, УК и органами власти, а также на повышение общего уровня качества жилищно‑коммунальных услуг в Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/569238/#&gid=1&pid=1