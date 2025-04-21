Суд продлил конкурсное производство в Мурманском морском пароходстве до 9 октября

Арбитражный суд Мурманской области продлил конкурсное производство в отношении АО «Мурманское морское пароходство».

Как сообщает vk.com/murmansk_arbitr, срок конкурсного производства продлён до 9 октября 2025 года.

В настоящее время ликвидационные мероприятия в отношении ММП ещё не завершены, продолжается реализация имущества пароходства. Ранее сообщалось, что общая сумма требований кредиторов ММП превышает 5 млрд рублей.

Процедура наблюдения в отношении ММП была введена в марте 2020 года, конкурсного производства — 6 октября 2020 года. Впоследствии конкурсное производство неоднократно продлевали.

В мае 2023 года Арбитражный суд Москвы признал банкротом бенефициара ММП Николая Куликова, находящегося под судом по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями и мошенничестве.

Количество обособленных споров, поступивших в рамках дела о банкротстве АО «ММП», в апреле 2025 года составляет 222 спора, 206 из которых поступило до апреля 2023 года.