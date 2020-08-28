Суда Мурманского морского пароходства начинают «оживать»

Теплоход «Юрий Аршеневский» Мурманского морского пароходства (ММП) после кризиса на предприятии возобновит рейсы с 1 сентября, сообщает пресс-службе пароходства.

25 августа судно Мурманского морского пароходства теплоход «Юрий Аршеневский» получило классификационные документы Российского морского регистра судоходства, позволяющие данному судну выполнять коммерческие рейсы. В свой первый рейс он отправится уже во вторник, 1 сентября

Как пишет ТАСС, в пароходстве уточнили, что «Юрий Аршеневский» стал первым из судов ММП, возобновившим рейсы после кризиса на предприятии. При этом в компании не назвали дату прекращения рейсов «Юрия Аршеневского», но отметили, что все суда компании, в том числе «Юрий Аршеневский», потеряли класс в 2018-2019 годах и вынуждены были находиться в простое из-за кризиса в компании.

АО «Мурманское морское пароходство» находится в процедуре банкротства. Имелся огромный долг по заработной плате, который в настоящее время погашен, и, несмотря на тяжелые времена, в пароходстве надеются на лучшее. Сейчас завершаются ремонты на других судах компании, после чего они также будут предъявлены Регистру и смогут приступить к работе, пояснили в ММП.