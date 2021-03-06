Суда обеспечения Северного флота завершили деловой заход в Республику Кипр

Средний морской танкер «Вязьма» и спасательный буксир «Николай Чикер», завершили деловой заход в Республику Кипр и вышли из порта Лимасол.

Далее суда продолжат действовать в Средиземном море в составе отряда кораблей и судов обеспечения Северного флота, возглавляемого фрегатом «Адмирал флота Касатонов», в соответствии с планами дальнего похода.

Как сообщает пресс-служба СФ, за время стоянки в иностранном порту российские суда обеспечения пополнили запасы пресной воды, топлива и продовольствия до установленных норм.