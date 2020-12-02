Суда везут в Мурманск свыше 8000 тонн рыбы

Кажется, рыбаки решили компенсировать свою ноябрьскую неактивность. Если в конце последнего месяца осени судов в Мурманском морском рыбном порту практически не было, то первая неделя календарной зимы обещает докерам стать жаркой.

Как сообщает пресс-служба ММРП, 1 декабря в порт пришли сразу три транспорта: «Принцесса Арктики», «Канопус» и «Арктик Спирит». Общий объём их груза – свыше 3200 тонн, включая мороженую рыбу донных пород, креветку и рыбную муку.

2 декабря в порту ждут траулер «Санкт-Петербург» (200 тонн) и транспорт «Тавр» (180 тонн). 4 декабря должен подойти норвежский рефрижератор «Holmfoss» с 1800 тоннами рыбы, добытой мурманскими рыбаками. А 5 декабря у причалов встанут траулер «Котоярви» (200 тонн) и транспорт «Беломорье» (1800 тонн). А 6 и 7 декабря – траулер-сейнер «Лазурный» (400 тонн сельди) и транспорт «Новый Свет» (525 тонн).

Если рыбаки не подведут, то за первую неделю декабря порт примет свыше 8300 тонн рыбы и морепродуктов. Это почти в три раза больше январских показателей 2020 года.