Судам российских компаний «Мурман СиФуд» и «Норебо» запретили вести промысел и заходить в порты Фарерских островов

Парламент Фарерских островов одобрил поправки в местное законодательство, которые создают правовую основу для расширения участия автономии в незаконных антироссийских санкциях ЕС.

Указанные изменения были инициированы с целью юридического обоснования введения местными властями запрета на промысел в акватории Фарерских островов и заходы в порты архипелага для судов российских рыбопромышленных компаний «Мурман СиФуд» и «Норебо». Об этом в ходе брифинга заявила представитель МИД России Мария Захарова.

«Хотя Торсхавн с 2022 года твёрдо следует в русле антироссийского курса Копенгагена, упомянутый конфронтационный шаг носит беспрецедентный характер. Он был принят под абсурдным предлогом якобы причастности российских рыболовных судов к неким «гибридным операциям», — заявила Мария Захарова.

Она уточнила, что при этом официальных претензий и каких-либо подтверждений этих беспочвенных обвинений фарерской стороной предъявлено не было, также как и Евросоюзом, инициировавшим соответствующие рестрикции, и примкнувшими к ним государствами, включая Норвегию. Более того, власти автономии неоднократно признавали отсутствие доказательств осуществления неправомерной деятельности российскими рыболовными судами, которые, по их собственным оценкам, подвергаются строгому контролю и соблюдают все действующие правила.

По словам председателя МИД, все это указывает на политически мотивированный характер новых законодательных изменений. Они были утверждены вопреки протестам ряда политиков, деловых кругов и общественности, обоснованно опасающихся возможных негативных экономических последствий инициативы для Фарерских островов.

«Наша страна на протяжении десятилетий является надёжным партнёром Фарерских островов в области рыбного хозяйства. Россия, например, оказала автономии существенную помощь, когда фарерские рыбаки подверглись санкциям со стороны Копенгагена и «союзников» — ЕС и Норвегии, которые в 2013 году ввели в отношении Фарерских островов запрет на использование своих портов и ввоз рыбопродукции в связи с разногласиями относительно управления рыбными запасами в северо-восточной Атлантике», — отметила Мария Захарова.

Она отметила, что до сих пор Россия воздерживалась от принятия контрмер в ответ на реализованные Торсхавном в 2022 году антироссийские шаги, исходя из заинтересованности в сохранении конструктивных связей в сфере рыболовства.

«Приходится констатировать, что новые недружественные действия автономии ставят под вопрос приверженность фарерской стороны Соглашению о взаимных отношениях в области рыболовства между СССР и Фарерскими островами от 27 ноября 1977 года, подрывают перспективы двустороннего рыбохозяйственного сотрудничества и вынуждают российскую сторону рассмотреть вопрос введения адекватных ответных мер», — подытожила представитель МИД.

