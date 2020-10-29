Судами Мурманской области по результатам рассмотрения уголовных дел коррупционной направленности осуждено 30 лиц

В прокуратуре Мурманской области подведены итоги работы по противодействию коррупции. Прокурорами за 9 месяцев текущего года выявлено свыше 1,5 тысячи нарушений антикоррупционного законодательства, внесено 627 актов прокурорского реагирования, в том числе 252 представления, 165 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, расторгнуто 3 трудовых договора, заключенных с нарушением порядка их заключения. В суд направлено 17 заявлений.

Продолжена практика пресечения административных правонарушений, связанных с коррупционными правонарушениями: в связи с незаконным привлечением к труду бывших государственных и муниципальных служащих в административном порядке наказано 44 лица с назначением штрафов в сумме в сумме 1 млн 930 тысяч рублей.

Реально взыскано 4 млн 470 тысяч рублей, в том числе 2 млн 824 тысячи рублей взыскано на основании постановления о привлечении к административной ответственности юридического лица по ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).

В рамках реализации процессуальных полномочий, предусмотренных п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, прокурорами пресекались факты противоправных действий при использовании средств муниципального бюджета, направленных на финансирование вопросов социальной защиты, факты мошенничества при расходовании бюджетных средств руководителями муниципальных учреждений и предприятий. Всего по материалам прокурорских проверок расследуется 6 уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности.

В целях восстановления интересов государства, а также государственных, муниципальных учреждений и предприятий прокурорами в суд направлено 12 исков о взыскании ущерба, причиненного преступлениями коррупционной направленности, на сумму 23 млн 525 тысяч рублей, что на 9% больше показателей прошлого года. Из указанного числа исков 4 - удовлетворены и прекращены ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора на общую сумму 839 тысяч рублей. Остальные иски находятся в стадии рассмотрения. Сумма реально взысканного ущерба составила 2 млн 230 тысяч рублей, в остальной части принудительное исполнение осуществляется в рамках исполнительного производства.

В результате антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов из 462 нормативных правовых актов и их проектов исключено 544 коррупциогенных факторов.

Судами области по результатам рассмотрения уголовных дел коррупционной направленности осуждено 30 лиц.