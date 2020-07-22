Судами Мурманской области по уголовным делам коррупционной направленности осуждены 22 человека к различным видам наказания

Органами прокуратуры Мурманской области в первом полугодии 2020 года выявлено 937 нарушений антикоррупционного законодательства, внесено 465 актов прокурорского реагирования, в том числе принесено 287 протестов, внесено 178 представлений, 132 лица привлечены к дисциплинарной ответственности, расторгнуто 3 трудовых договора, заключенных с нарушением порядка их заключения.

Надзорным органом продолжена практика пресечения административных правонарушений, связанных с коррупционными правонарушениями: привлечено 19 лиц с назначением наказания в виде административных штрафов в общей сумме 970 тысяч рублей, из них взыскано 820 тысяч рублей.

В ходе проверок выявлялись нарушения антикоррупционного законодательства, в целях устранения которых прокурорами в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ направлены материалы в следственные органы, по которым возбуждено и расследуется 5 уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности.

В целях восстановления интересов государства, а также государственных, муниципальных учреждений и предприятий прокурорами в суд направлено 10 заявлений о взыскании ущерба, причиненного актами коррупции на сумму 21 млн 854 тысячи рублей, из которых 1 иск на сумму 27 тысяч рублей удовлетворён, 2 иска прекращены ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора на сумму 382 тысячи рублей, остальные иски находятся в стадии рассмотрения.

В первом полугодии 2020 года в порядке исполнительного производства по искам о взыскании ущерба, предъявленным органами прокуратуры области, взыскано 1 млн 502 тысячи рублей.

В результате антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов из 393 нормативных правовых актов и их проектов исключено 458 коррупциогенных факторов.

Судами области по уголовным делам коррупционной направленности осуждены 22 человека к различным видам наказания, в том числе к реальным срокам лишения свободы, к наказанию в виде штрафа на суммы от 15 тысяч до 550 тысяч рублей.