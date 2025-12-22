Судебные инстанции поддержали позицию Гострудинспекции по несчастному случаю на производстве

Государственная инспекция труда в Мурманской области сообщила о завершении судебного разбирательства по вопросу квалификации тяжёлого несчастного случая, произошедшего в апреле 2024 года с работником магазина АО «Тандер».

В ходе дополнительного расследования инспекцией был установлен производственный характер данного происшествия. Однако работодатель, АО «Тандер», не согласился с выводами ГИТ и обжаловал заключение и предписание инспекции в судебном порядке.

Несмотря на последовательные обращения компании в Октябрьский районный суд г. Мурманска и Мурманский областной суд, законность и обоснованность решений Государственной инспекции труда были полностью подтверждены. Суды оставили жалобы АО «Тандер» без удовлетворения.

Далее компания обратилась в Третий кассационный суд общей юрисдикции. Судебная коллегия по административным делам, тщательно изучив материалы, также не нашла оснований для отмены решений нижестоящих судов и ГИТ. В вынесенном определении кассационная жалоба АО «Тандер» оставлена без удовлетворения.

Таким образом, все судебные инстанции поддержали позицию Гострудинспекции. Квалификация несчастного случая как связанного с производством признана законной и окончательной.

- Решение ГИТ направлено на обеспечение прав работника и соблюдение норм трудового законодательства, обязывающих работодателей нести ответственность за безопасность условий труда, - отмечает заместитель руководителя ведомства Анастасия Подобедова - Это наглядный пример того, что решения Государственной инспекции труда принимаются на правовой основе и последовательно защищаются в рамках судебной системы.

Фото: https://vk.com/git51?z=photo-219140931_457242328%2Fe074644ed4b4fea806