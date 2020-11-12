Судебные приставы арестовали маломерное судно

В отделении судебных приставов Ленинского округа г. Мурманска находится сводное исполнительное производство о взыскании с организации задолженности в размере более 7 миллионов рублей в пользу различных взыскателей.

Судебный пристав уведомил руководство фирмы о возбуждении исполнительного производства, предупредив, что в случае неуплаты долга в добровольный срок будут применены меры принудительного исполнения. По истечении установленного срока судебный пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора, а также обратил взыскание на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах организации-должника. В результате принятия указанных мер со счета фирмы было списано более 1 миллиона рублей, которые перечислены взыскателям.

Кроме того, в рамках исполнительного производства судебный пристав установил, что у организации в собственности находится маломерное судно. В связи с неисполнением решения суда, пристав арестовал катер. У руководства фирмы имеется 10 дней для погашения остатка задолженности, иначе арестованное имущество будет оценено и передано на принудительную реализацию.