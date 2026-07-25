Судебные приставы Кольского района передали автомобиль на нужды СВО
Конфискованный у нетрезвого водителя автомобиль «KIA Sorento» отправится в зону специальной военной операции.
В отделение судебных приставов Кольского района поступил исполнительный документ о конфискации в доход государства транспортного средства, принадлежавшего жителю области.
Как сообщает пресс-служба УФССП России по Мурманской области, мужчина был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, ранее подвергнутым административному наказанию). Суд назначил наказание и постановил конфисковать автомобиль как орудие преступления, обратив его в доход государства.
Во исполнение решения суда сотрудники органа принудительного исполнения организовали передачу конфискованного автомобиля «KIA Sorento» представителю Министерства обороны Российской Федерации. Теперь этот кроссовер будет использоваться для выполнения задач в зоне СВО.
Фото предоставлено пресс-службой УФССП России по Мурманской области.