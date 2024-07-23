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Мурманская область. Арктика (16+)23.07.24 09:40

Судебные приставы Мурманской области информируют о правах участников СВО

Управление Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области напоминает, что граждане, принимающие участие в специальной военной операции, в том числе призванные на военную службу по мобилизации или заключившие контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооружённые Силы Российской Федерации, могут воспользоваться правом на приостановление исполнительного производства, в соответствии со статьей 40 федерального закона от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном производстве».

Для приостановления необходимо направить в подразделение судебных приставов, где ведётся исполнительное производство, ходатайство о его приостановлении. Это можно сделать любым удобным способом: при личном посещении; почтовым отправлением; через портал «Госуслуги» или интернет-приёмную на официальном сайте ФССП России.

Такое ходатайство можно передать через пункты приёма на военную службу, учебные центры или командиров воинских частей. Кроме того, родственники должника также имеют возможность написать и передать его в отделение судебных приставов.

Каждый гражданин, в том числе являющийся должником по исполнительному производству, может заключить контракт на прохождение военной службы с Министерством обороны Российской Федерации.

Исполнительные производства в отношении указанных лиц подлежат приостановлению по всем категориям, за исключением производств по алиментным обязательствам, а также по обязательствам о возмещении вреда в связи со смертью кормильца.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Мурманской области, с 1 января 2024 года в Мурманской области приостановлено более 1900 исполнительных производств на сумму свыше 103 млн рублей в отношении должников, участвующих в специальной военной операции.

 

Фото предоставлено пресс-службой УФССП России по Мурманской области.

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