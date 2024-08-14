Судебные приставы Мурманской области информируют о правах участников СВО

Управление Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области напоминает, что граждане, принимающие участие в специальной военной операции, в том числе призванные на военную службу по мобилизации или заключившие контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооружённые Силы Российской Федерации, могут воспользоваться правом на приостановление исполнительного производства, в соответствии со статьей 40 федерального закона от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном производстве».

Для приостановления необходимо направить в подразделение судебных приставов, где ведется исполнительное производство, ходатайство о его приостановлении. Это можно сделать любым удобным способом:

- при личном посещении;

- почтовым отправлением;

- через портал «Госуслуги» или интернет-приёмную на официальном сайте ФССП России.

Такое ходатайство можно передать через пункты приёма на военную службу, учебные центры или командиров воинских частей. Кроме того, родственники должника также имеют возможность написать и передать его в отделение судебных приставов.

Каждый гражданин, в том числе являющийся должником по исполнительному производству, может заключить контракт на прохождение военной службы с Министерством обороны Российской Федерации.

Исполнительные производства в отношении указанных лиц подлежат приостановлению по всем категориям, за исключением производств по алиментным обязательствам, а также по обязательствам о возмещении вреда в связи со смертью кормильца.

Фото предоставлено пресс-службой УФССП России по Мурманской области.