Судебные приставы Мурманской области передали гуманитарную помощь участникам СВО

Судебные приставы Мурманской области на добровольно собранные средства закупили для участников специальной военной операции необходимое для несения службы оборудование.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Мурманской области, судебные приставы передали землякам, отстаивающим интересы нашей Родины на передовой, оборудование, самые необходимые им в обиходе вещи всё то, что может порадовать бойцов и создать им домашний уют. В ближайшие дни гуманитарная помощь отправится в зону проведения специальной военной операции.

Судебные приставы Мурманской области на постоянной основе оказывают бойцам добровольную адресную помощь и приобретают необходимые для земляков, участвующих в специальной военной операции, вещи.

Фото предоставлено пресс-службой УФССП России по Мурманской области.