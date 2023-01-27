Судебные приставы Мурманской области пополнили бюджет на 778 млн рублей

В 2022 году судебными приставами Мурманской области перечислено в бюджет 778 млн рублей задолженности по налогам.

Всего в прошлом году на исполнении в УФССП России по Мурманской области находилось более 42 тысяч исполнительных документов о взыскании налоговой задолженности. Окончено и прекращено в минувшем году 23 тысячи исполнительных производств данной категории.

Как отмечает пресс-служба УФССП России по Мурманской области, к сожалению, далеко не все должники проявляют сознательность в вопросах исполнения долговых обязательств. В таких случаях сотрудникам службы приходится применять меры принудительного взыскания, например, арест имущества и последующая его реализация.

Фото предоставлено пресс-службой УФССП России по Мурманской области.