Мурманская область. Арктика (16+)27.01.23 14:30
Судебные приставы Мурманской области пополнили бюджет на 778 млн рублей
В 2022 году судебными приставами Мурманской области перечислено в бюджет 778 млн рублей задолженности по налогам.
Всего в прошлом году на исполнении в УФССП России по Мурманской области находилось более 42 тысяч исполнительных документов о взыскании налоговой задолженности. Окончено и прекращено в минувшем году 23 тысячи исполнительных производств данной категории.
Как отмечает пресс-служба УФССП России по Мурманской области, к сожалению, далеко не все должники проявляют сознательность в вопросах исполнения долговых обязательств. В таких случаях сотрудникам службы приходится применять меры принудительного взыскания, например, арест имущества и последующая его реализация.
Фото предоставлено пресс-службой УФССП России по Мурманской области.
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