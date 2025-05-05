В Мурманской области определены региональные победители и призёры конкурса школьных музеевЗаполярные спортсмены показали высокий уровень подготовки на чемпионате и первенстве России по савату
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)05.05.25 15:30

Судебные приставы Мурманской области привели в порядок братскую могилу воинов-зенитчиков 487-го отдельного зенитного артиллерийского дивизион.

Судебные приставы Мурманской области 15 лет шефствуют над обелиском, установленным в память о героических защитниках Родины. В преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне представители регионального УФССП России в очередной раз навели порядок на месте захоронения героев далёкой войны.

На обелиске установлена металлическая табличка с фамилиями захороненных советских артиллеристов со словами: «Верные воинской присяге героически погибли в бою с фашистскими захватчиками 23 августа 1942 года».

Фамилии увековеченных воинов 487-го отдельного артиллерийского зенитного дивизиона: Балакин Евгений Александрович, лейтенант, 1922 г.р., Байков Александр Иванович, красноармеец, 1912 г.р., Бахтин Константин Николаевич, красноармеец, 1912 г.р., Веденин Алексей Яковлевич, младший сержант, 1917 г.р., Ильичев Александр Павлович, красноармеец, 1911 г.р., Макаров Николай Иванович, красноармеец, 1911 г.р., Соколов Иван Андреевич, сержант, 1910 г.р.

Отдавая дань уважения героизму солдат, погибших на полях сражений Великой Отечественной войны, собравшиеся у братской могилы почтили их память минутой молчания и возложили венки и цветы.

Как отмечает пресс-служба УФССП России по Мурманской области, День Победы объединяет все поколения граждан нашей страны. Мы гордимся подвигом наших дедов и прадедов, которые ценой собственной жизни завоевали свободу и независимость будущих поколений. Никто не забыт - ничто не забыто! Вечная слава героям, отстоявшим мир и победившим фашизм на земле!

 

 

Фото предоставлено пресс-службой УФССП России по Мурманской области.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Что происходит с ИТ-сферой Мурманской области: у кого самые высокие и низкие зарплаты, легко ли попасть в ИТ и кого там ждут особенно сильно?
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

Татьяна
05.05.25 13:31
Здравствуйте. А почему вы пишете, что Забег.РФ 19 мая, если он 24 мая? *** День добрый! Вы зашли на сообщение за 2024 год. В то время это мероприятие проходило 19 мая. И Вы правы, в этом году «За
Комментарий к новости:СПОРТИВНАЯ АФИША
Viktor Pavlov
04.05.25 08:59
Пояснили бы, а как они пролетели от Украины до Заполярья необнаруженными? Такое расстояние преодолеть бумажный самолётик не сможет...
Комментарий к новости:Над территорией Мурманской области сбили три украинских БПЛА
Kermit
25.04.25 21:36
Председатель Следственного комитета поручил доложить о ходе проверки по факту строительства торгового центра в Мурманской области В соцмедиа сообщается, что в городе Мурманске участок во дворе жило
Комментарий к новости:Платите 100 миллионов или останавливайте стройку!
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал мурманчанам, должен ли работодатель сократить рабочий день перед праздниками
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Что происходит с ИТ-сферой Мурманской области: у кого самые высокие и низкие зарплаты, легко ли попасть в ИТ и кого там ждут особенно сильно?-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 42 копейки, евро прибавило 7 копеек-PRO Энергетику (18+)Работники Кольской АЭС завоевали первое и второе место в конкурсе электроэнергетического дивизиона Госкорпорации «Росатом» по охране труда-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 5 мая-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Для дропперов готовят уголовную ответственность
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»